'Parem de beijar aves', pedem autoridades de saúde dos EUA por aumento de casos de salmonela

Diante de um repique nos casos de salmonela nos Estados Unidos, as autoridades de saúde emitiram uma recomendação curiosa: pediram aos cidadãos que parassem de beijar suas galinhas e outras aves.



"Não beijem ou abracem as aves domésticas e não comam ou bebam perto delas", advertiu o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência federal de saúde pública do país.



De acordo com o CDC, um aumento no número de casos de salmonelose está parcialmente relacionado a esse comportamento: 163 casos foram registrados desde meados de fevereiro, e 34 deles precisaram de internação.



"Entrevistas com pessoas doentes mostraram que o contato com aves de criação foi provavelmente a origem da epidemia", acrescentou.



Mesmo que pareçam limpos, esses tipos de animais, como galinhas e patos, podem ser portadores de salmonela, uma bactéria que pode causar diarreia, febre e vômitos, alertou o CDC.



As autoridades também recomendaram lavar bem as mãos após o contato com aves e desencorajar as crianças de brincarem com elas.



As infecções geralmente são causadas pela ingestão de ovos ou laticínios contaminados. Milhões de casos são relatados a cada ano, embora raramente sejam fatais.