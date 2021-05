Irã denuncia sentença do Canadá sobre derrubada do voo 752 da Ucrânia

O governo iraniano rejeitou de forma veemente, nesta sexta-feira (21), a decisão da Justiça canadense, segundo a qual o Irã cometeu um ato "terrorista", ao derrubar "intencionalmente" um Boeing ucraniano em janeiro de 2020.



Teerã negou que o Tribunal Superior de Justiça de Ontário seja competente para emitir este veredicto.



Na quinta-feira (20), a Corte em questão afirmou que "segundo todas as probabilidades" os dois mísseis disparados contra o voo PS752 da Ukraine Airlines, pouco depois de decolar de Teerã em 8 de janeiro de 2020, "foram intencionais" e os considerou como um "ato de terrorismo", no âmbito da legislação canadense.



Em comunicado divulgado nesta sexta, o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, declara que a decisão "não tem qualquer fundamento" e que não se apoia em qualquer "prova objetiva".



O tribunal canadense "não tem qualquer autoridade para se pronunciar sobre este incidente aéreo" ocorrido fora de seu território e de sua jurisdição, acrescentou.



Três dias após desta catástrofe, as Forças Armadas iranianas reconheceram que haviam derrubado o avião "por engano", em um contexto de tensões depois de um drone americano matar, cinco dias antes, em Bagdá, o poderoso general iraniano Qassem Soleimani.



Entre as 176 vítimas, estavam 55 cidadãos canadenses e 30 passageiros com "status" de residência permanente.



Khatibzadeh acusou o governo canadense de "tirar proveito da dor" das famílias das vítimas, e o juiz encarregado do caso, de obedecer a "ordens políticas".



Segundo os advogados de quatro familiares de vítimas que levaram o caso à Justiça canadense, a decisão abre caminho para que seus clientes possam exigir indenizações do Irã por um "ato terrorista".



Os demandantes reivindicam 1 bilhão de euros (US$ 1,25 bilhão) em danos.