COVID: calcular o número de mortos é um quebra-cabeça quase impossível

(foto: Fotos: AFP / Ozan KOSE)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

Embora o número oficial de 3,4 milhões depor COVID-19 no mundo seja, sem dúvida, subestimado, osconsideram que vai demorar até que se consiga estabelecer uma avaliação mais precisa e é até possível que nunca sejaé complexa, pois inclui muitos fatores, entre eles, as mortes mal contadas, ocultas, indiretas devido àdos hospitais.Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS)nesta sexta-feira (21/5), a pandemia já causou "entre seis e oito milhões" de mortes diretas e"Isso corresponde às estimativas que preveem que ototal de mortes é no mínimo o dobro, ou o triplo", do saldo oficial de 3,4 milhões, disse a vice-diretora-geral responsável por dados da OMS, dra. Samira Asma.Alguns vão além, como o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), de Seattle (Estados Unidos), que calcula queo número de mortes diretas é de 6,9 milhões desde março de 2020.De acordo com seu estudo publicado este mês, os Estados Unidos teriam o pior saldo, com mais de 912.000 mortes (em comparação com as 578.000oficialmente), seguido por Índia (736.000 mortes, em comparação com as 248.000 oficiais), México (621.000 contra 219.000) e Brasil (616.000 contra 423.000).A diferença na Rússia seria "espetacular", com cerca de 600.000 mortes contra 111.000 oficiais."Em alguns países, essa subestimação se devea uma distribuição reduzida de testes, como no México e na Índia", explica o diretor do IHME, Chris Murray, à AFP.Em outros, porém, "pode ser uma política oficial de restringir ade morte por COVID", observa.Independentemente das razões, "essasnos números oficiais são cruciais para entender onde a pandemia teve maior impacto" e "determinar se as políticas governamentais limitaram esse impacto", segundo o pesquisador.Alguns países sede críticas."Alguns casos podem ter sido esquecidos, devido a questões locais, mas não há subestimação na Índia", afirmou R.P. Singh, porta-voz do partido no poder, o Partido do Povo Indiano (BJP, na sigla em inglês).Extraídas de um modelo de cálculo baseado em dados parciais, as conclusões do IHME também foram questionadas por algunsEsse modelo se baseia "em uma série deque podem ser corretas em todo mundo, mas não podem ser aplicadas a países individuais", estima Steven Woolf, da Commonwealth University da Virgínia, questionando, em particular, os resultados dos Estados Unidos."Um excesso dede 900.000 é um número razoável, mas não é que todas essas mortes sejam diretamente atribuíveis ao vírus", alega.Para avaliar o "verdadeiro" balanço da pandemia, osanalisam primeiro o excesso de mortalidade, ou seja, as mortes adicionais registradas em relação ao número de mortes nos últimos anos."Para começar, esse cálculo não é fácil. Mas, além disso, os efeitos diretos e indiretos da covid devem ser separados", explicou à AFP o demógrafo Stéphane Helleringer, da Universidade de Nova York, em Abu Dhabi.Estes efeitos indiretos podem ser mortes relacionadas àdos sistemas de saúde e, ao mesmo tempo, mortes evitadas, devido ao menor número de acidentes rodoviários, ou relacionadas à poluição do ar."Em nível global, écomplicado", acrescenta o pesquisador, integrante de um grupo de especialistas que assessora a OMS no assunto.Em primeiro lugar, devido à falta de dados nos países pobres. Mesmo antes da pandemia, o Malauí, por exemplo, apenas entre 10% e 15% das mortes em seu território, de acordo com Helleringer.Nesses países, "não podemos calcular o excesso de mortalidade em tempo real", o que seria fundamental para uma corretados recursos, principalmente vacinas, afirma o pesquisador.Já um estudo publicado na quarta-feira (19/5) na revista médica BMJ estimou o excesso de mortalidade em 29 países ricos em 2020 em cerca de umde mortes, ou seja, 31% a mais que os números oficiais no mundo.Isso não permite, contudo, que o número seja "extrapolado" para outras regiões do mundo, disse à AFP um de seus autores, Nazrul Islam, da Universidade de Oxford.Então, é possível que um dia o real impacto da COVID no mundo possa ser? "A resposta é: certamente não", diz Islam.Até hoje, "continuamos a debater o balanço da gripe" de um século atrás, lembra Helleringer, que insiste nos impactos de longo prazo das"Isso ocupará os demógrafos e epidemiologistas por muitos", prevê.

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]





Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO3]