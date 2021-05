AL se aproxima do milhão de mortos por covid; laboratórios prometem 3,5 bilhões de vacinas

Nas próximas horas desta sexta-feira (21), a América Latina, que conta mais de 31,4 milhões de casos de covid-19, provavelmente vai ultrapassar o número simbólico de um milhão de mortos pela doença.



O vírus apareceu na região pela primeira vez em 26 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo. Quase 90% das mortes registradas no continente estão distribuídas entre cinco países que representam 70% de sua população: Brasil, México, Colômbia, Argentina e Peru.



Com quase 445.000 mortos, o Brasil continua lutando contra o vírus, em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por sua gestão da crise de saúde.



"Quantas vidas poderiam ter sido sido salvas?", questionou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia, que iniciou sua investigação há três semanas.



Segundo país mais afetado do continente, com mais de 221.000 mortes, o México apresentou uma queda nos últimos dias. Sinal dessa melhora, as aulas serão retomadas na Cidade do México a partir de 7 de junho.



Em nível global, o coronavírus deixa mais de 3,4 milhões de mortos no mundo, conforme o último balanço da AFP divulgado hoje.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta que a sobremortalidade causada pela pandemia é até três vezes maior que as mortes atribuídas à covid-19 desde que os primeiros casos foram detectados na China, no final de 2019.



No ano passado, a covid-19 provocou ao menos três milhões de mortes diretas, ou indiretas. De acordo com a OMS, no entanto, o balanço oficial de mortes atribuídas ao vírus em 2020 gira em torno de 1,8 milhão.



"Isso corresponde às estimativas semelhantes, que previam que o número total de óbitos foi ao menos entre duas e três vezes maior" que o balanço oficial de mortos por covid-19, afirmou a vice-diretora-geral responsável pelos dados na OMS, Samira Asma.



- 3,5 bilhões de doses -



As principais fabricantes de vacinas contra a covid-19 prometeram nesta sexta-feira produzir 3,5 bilhões de doses para os países pobres. A Moderna e Johnson&Johnson; se comprometeram durante uma cúpula do G20 em Roma a doar 3,5 bilhões de doses aos países mais desfavorecidos entre 2021 e 2022.



Segundo explicaram, neste ano vão fornecer cerca de 1,3 bilhão de doses e o restante em 2022. A Pfizer vai entregar 2 bilhões de doses, a Moderna "até" 995 milhões e J&J; "até 500 milhões".



Os países de baixa renda poderão comprá-las a preço de custo e os de média renda a um preço reduzido, destacaram os responsáveis dos laboratórios durante uma cúpula virtual organizada pela Itália - que ocupa a presidência do G20 - e a Comissão Europeia.



Pouco antes, a União Europeia (UE) anunciou na abertura da cúpula que fornecerá 100 milhões de doses, a Itália 300 milhões de euros e a França 30 milhões de doses por meio do Covax, o sistema mundial para entrega de vacinas às nações pobres.



- 50 bilhões do FMI -



Com o objetivo de vacinar ao menos 40% da população mundial até o final do ano e avançar rumo ao fim da pandemia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) também propôs nesta sexta um plano com um financiamento estimado de 50 bilhões de dólares.



"A nossa proposta estabelece objetivos, avalia as necessidades de financiamento e define ações pragmáticas", disse a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, na Cúpula Mundial da Saúde realizada em Roma, no marco do G20.



O plano visa que ao menos 60% da população esteja vacinada no final de 2022, para permitir uma recuperação econômica mundial sustentável.



No final de abril, menos de 2% da população africana havia sido imunizada, enquanto mais de 40% da população nos Estados Unidos e mais de 20% na Europa já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19, segundo o FMI.



Para cumprir os objetivos de vacinação da população mundial, o FMI insiste na necessidade de conceder subsídios adicionais ao Covax, mediante doações de doses excedentes e garantindo o livre fluxo transfronteiriço de matérias-primas e vacinas.



Na África, um estudo publicado pela revista médica The Lancet revelou - apesar da dificuldade de coletar dados mais profundos - que os paciente graves de covid-19 morrem mais nesse continente do que em outros, provavelmente devido à falta de instalações de cuidados críticos.



Agora com dez departamentos em estado de emergência sanitária, o Japão aprovou, nesta sexta-feira, as vacinas da Moderna e da AstraZeneca, apesar das hesitações sobre esta última.