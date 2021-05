AL se aproxima do milhão de mortos por covid; Espanha se abre aos turistas

Nas próximas horas desta sexta-feira (21), a América Latina, que conta mais de 31,4 milhões de casos de covid-19, provavelmente vai ultrapassar o número simbólico de um milhão de mortos pela doença.



O vírus apareceu na região pela primeira vez em 26 de fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo. Quase 90% das mortes registradas no continente estão distribuídas entre cinco países que representam 70% de sua população: Brasil, México, Colômbia, Argentina e Peru.



Com quase 445.000 mortos, o Brasil continua lutando contra o vírus, em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado por sua gestão da crise de saúde.



"Quantas vidas poderiam ter sido sido salvas?", questionou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a pandemia, que iniciou sua investigação há três semanas.



Segundo país mais afetado do continente, com mais de 221.000 mortes, o México apresentou uma queda nos últimos dias. Sinal dessa melhora, as aulas serão retomadas na Cidade do México a partir de 7 de junho.



Em nível global, o coronavírus deixa mais de 3,4 milhões de mortos no mundo, conforme o último balanço da AFP divulgado hoje.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta que a sobremortalidade causada pela pandemia é até três vezes maior que as mortes atribuídas à covid-19 desde que os primeiros casos foram detectados na China, no final de 2019.



No ano passado, a covid-19 provocou ao menos três milhões de mortes diretas, ou indiretas. De acordo com a OMS, no entanto, o balanço oficial de mortes atribuídas ao vírus em 2020 gira em torno de 1,8 milhão.



"Isso corresponde às estimativas semelhantes, que previam que o número total de óbitos foi ao menos entre duas e três vezes maior" que o balanço oficial de mortos por covid-19, afirmou a vice-diretora-geral responsável pelos dados na OMS, Samira Asma.



- Espanha retoma turismo em junho -



Segundo destino turístico mundial antes da pandemia, a Espanha vai autorizar a entrada, a partir de 7 de junho, de todas as pessoas já vacinadas contra o coronavírus.



"A partir de 7 de junho, todas as pessoas vacinadas e suas famílias também serão bem-vindas ao nosso país, Espanha, independentemente de seu lugar de origem", anunciou o chefe do governo, Pedro Sánchez, nesta sexta.



A partir da próxima segunda-feira, 24 de maio, a Espanha também permitirá que os britânicos, o maior contingente turístico em tempos normais, visitem o país "sem restrições e sem requisitos sanitários", acrescentou Sánchez.



A expectativa é atrair cerca de 45 milhões de turistas estrangeiros em 2021, metade do que recebia no período pré-pandemia.



O retorno às praias espanholas é importante para o país, que tem no setor turístico 14% de seu PIB.



- Milhões de doses prometidas -



Na Europa, a Alemanha relaxou suas restrições e já autoriza tomar uma cerveja, ir à piscina, ou ao cinema, assim como a Noruega, onde os bares poderão vender álcool até meia-noite.



Uma situação que contrasta com a da Índia, onde à onda de coronavírus - mais de 291.300 mortes no total - soma-se agora outra epidemia, a de mucormicose. É uma infecção fúngica rara, que está-se espalhando a um ritmo alarmante, especialmente entre os convalescentes de covid-19.



Na África, um estudo publicado pela revista médica The Lancet revelou - apesar da dificuldade de se coletar dados exaustivos - que os pacientes graves de covid-19 morrem mais neste continente do que em outros, provavelmente devido à falta de instalações de cuidados críticos.



À frente da vacinação, a União Europeia (UE) anunciou nesta sexta-feira que repassará 100 milhões de doses de imunizante anticovid para os países mais pobres do mundo.



Além disso, os laboratórios Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson prometeram 3,5 bilhões de doses para estes países entre 2021 e 2022, durante uma reunião do G20.



Agora com dez departamentos em estado de emergência sanitária, o Japão aprovou, nesta sexta-feira, as vacinas da Moderna e da AstraZeneca, apesar das hesitações sobre esta última.