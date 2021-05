Japão: maquinista vai ao banheiro, trem atrasa 1min e investigação é aberta

(foto: AFP / Charly TRIBALLEAU)

O maquinista de um trem japonês de altapassou o comando do comboio, no meio da viagem, para um funcionário nãopara poder ir com urgência ao banheiro - informou a companhia ferroviária.O caso poderia ter passado, mas o trem chegou com um minuto de atraso, o que imediatamente ativou uma investigação no país, famoso por sua pontualidade.O maquinista do Shinkansen admitiu que abandonou o posto, por estar com dor de barriga. Para poder ir ao banheiro, passou os controles do trem, com 160 passageiros a bordo, para um cobrador.Ele se ausentou por três minutos, quando o trema 150Os Shinkansen estão altamente protegidos pelo sistemade comando, e o maquinista deve permanecer em seu posto para administrar situações inesperadas, disse um porta-voz à AFP.Quando os maquinistas precisam ir urgentemente ao banheiro, enquanto estão no comando do trem, devem se coordenar com o centro de comando para passar o controle para outro profissional qualificado. Outra opção é parar o trem, na metade da via, ou na estação mais próxima, antes de atender suas necessidades.Aparentemente, a ausência do maquinista fez o trem chegar com um minuto dea seu destino.Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, a direção da empresa pediu desculpas e garantiu que o motorista será responsabilizado por seus atos.O maquinista se, afirmando que não quis provocar nenhum atraso e que "não[a situação] por".