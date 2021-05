"As pessoas morrem e não querem tomar a vacina", lamenta prefeito de Moscou

O prefeito de Moscou expressou preocupação com a lentidão da campanha de vacinação contra a covid-19 na capital russa, pela recusa de muitos moradores de receber o imunizante, do qual há muitas doses disponíveis.



"As pessoas continuam ficando doentes, as pessoas morrem e não querem tomar a vacina", declarou Serguei Sobianin durante uma reunião com moradores da capital na semana passada. O vídeo do encontro foi divulgado esta sexta-feira.



"É desolador, pois há quase seis meses não há restrições à vacinação", completou.



Moscou iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19 com o imunizante Sputnik V em dezembro e rapidamente autorizou a aplicação em toda a população.



Áreas de vacinação foram abertas em toda a cidade, inclusive em centros comerciais e parques, mas apenas 1,3 milhão de moscovitas foram imunizados, o que representa 10% da população oficial da cidade.



Em toda a Rússia, 25 milhões de vacinas foram administradas, de acordo com o site oficial Gogov que, na ausência de dados nacionais diários, compila os números recebidos por fontes oficiais e divulgados pela imprensa para avaliar o avanço da vacinação no país, que tem mais de 146 milhões de habitantes.



De acordo com o site, apenas 10,4 milhões de russos receberam as duas doses do imunizante.



Uma pesquisa do instituto Leva em abril mostrou que 62% dos entrevistados não pretendiam tomar a vacina, uma atitude que poderia ser explicada pela forte sensação de desconfiança de grande parte da população a respeito do governo.



A Rússia é um dos países mais afetados pela pandemia. A agência estatísticas Rosstat informou que até o fim de março foram contabilizadas quase 250.000 mortes por covid-19, um balanço duas vezes superior ao que o governo havia divulgado até o momento.