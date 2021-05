O cessar-fogo entre Israel e Hamas, o movimento islâmico no poder na Faixa de Gaza, entrou oficialmente em vigor nesta sexta-feira(20) às 02h00 locais (20h00 de quinta-feira, no horário de Brasília).



Na Faixa de Gaza, houve disparos de comemoração, segundo jornalistas da AFP. Do lado israelense, nenhum alerta de disparo de foguetes foi registrado nos minutos seguintes à entrada em vigor deste cessar-fogo, que deve pôr fim a mais de 10 dias de confrontos sangrentos.