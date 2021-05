Justiça do Equador declara inocentes ex-banqueiros foragidos nos EUA

Dois ex-banqueiros equatorianos foragidos nos Estados Unidos, que haviam sido condenados por desvio de dinheiro público, foram declarados inocentes após uma revisão do caso, informou a Corte Nacional de Justiça (CNJ), a mais alta instância judicial do país, nesta quinta-feira (20).



A CNJ "restaura o estado constitucional de inocência" dos irmãos Roberto e William Isaías e de outras três pessoas do crime de peculato, diz sentença emitida pelo tribunal.



Em sua justificativa, a corte indica que "não foi comprovada a existência do crime de peculato por abuso dos recursos de empréstimos de liquidez entregues pelo Banco Central do Equador ao Filanbanco", que pertencia aos irmãos Isaías e que faliu em 1998.



Em 2014, a justiça equatoriana assinou uma sentença de prisão de oito anos contra os ex-banqueiros por manipulação fraudulenta de créditos públicos concedidos ao dissolvido Filanbanco.



Após o julgamento, o Estado apreendeu 195 empresas dos irmãos, incluindo três canais de televisão.



Os Isaías foram detidos temporariamente em fevereiro de 2019 por agentes de imigração dos Estados Unidos e o Equador emitiu passaportes provisórios com vistas a uma eventual deportação, que não se concretizou.



Os irmãos então permaneceram nos Estados Unidos. Sem um tratado de extradição entre o país e o Equador, Quito tentou, sem sucesso, pedir a Washington que entregasse os proprietários do Filanbanco.



Na esteira do colapso, o Estado realizou um resgaste bancário de 8 bilhões de dólares. A crise levou à queda, em 2000, do presidente Jamil Mahuad, ao congelamento temporário dos depósitos e à dolarização da economia, que ainda está em vigor.