Biden elogia papel do Egito no cessar-fogo alcançado em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou nesta quinta-feira (20) o papel do Egito no cessar-fogo alcançado entre Israel e o Hamas em Gaza, afirmando haver uma "oportunidade genuína de avançar" na resolução do conflito.



"Eu acredito que os palestinos e os israelenses merecem viver em segurança e desfrutar do mesmo nível de liberdade, prosperidade e democracia", declarou Biden da Casa Branca.



"Meu governo continuará seus esforços diplomáticos silenciosos, mas determinados para avançar em direção a esse objetivo", continuou.



"Acredito que temos uma oportunidade genuína de seguir em frente e estou comprometido em trabalhar para isso", afirmou o presidente americano, enquanto expressava seu "sincero reconhecimento" ao Egito por sua intermediação no caso.



"Quero expressar minha gratidão ao presidente (Abdel Fatah) Al Sisi e aos altos funcionários egípcios que desempenharam um papel absolutamente crucial", enfatizou.



Cerca de 90 minutos antes da trégua entrar em vigor, os residentes da Faixa de Gaza ainda relatavam bombardeios, enquanto sirenes de alarme soavam para alertar os residentes do sul de Israel sobre o lançamento de foguetes.