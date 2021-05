EUA adota sanções contra comandantes iemenitas huthis

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (20) ter adotado sanções contra dois comandantes rebeldes iemenitas huthis que dirigem a ofensiva para ocupar Marib, último reduto governamental no norte do país.



A guerra civil no Iêmen, iniciada em 2014, confronta os rebeldes huthis apoiados pelo Irã a um governo com reconhecimento internacional apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.



Os huthis lançaram em fevereiro uma intensa ofensiva para tomar Marib, capital de uma rica região petroleira, onde a dureza dos combates levaram a ONU a denominar a pior crise humanitária do mundo.



O enviado especial americano para o Iêmen, Tim Lenderking, disse que as sanções são contra Mohamed Abdul Kareem al Ghamari, líder huthi do comando que liderou o ataque para ocupar Marib, e Youssef al Madani, outro comandante huthi.



Lenderking lamentou que os huthis estivessem ausentes durante as últimas conversações para se obter um cessar-fogo.



"Os huthis não estão vencendo em Marib e, ao contrário, aumentam os problemas no contexto de uma situação humanitária muito frágil", acrescentou.



A guerra no Iêmen causou dezenas de milhares de mortos e deslocou milhões de pessoas.



Marib fica 120 km a leste da capital rebelde, Saná.