Legisladores sem vacina são um perigo para o Congresso dos EUA, diz Pelosi

Os legisladores republicanos que não foram vacinados contra a covid-19 representam um perigo para outros membros do Congresso dos Estados Unidos e seus funcionários, afirmou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, nesta quinta-feira (20), ao criticar o "egoísmo" dos parlamentares que se recusam a ser imunizados.



As críticas feitas pela líder democrata no Congresso a seus opositores chegam em um momento em que o debate sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Capitólio se intensifica. Os republicanos exigem que seja suspensa, enquanto o governo do presidente democrata Joe Biden suaviza essas medidas.



"É lamentável que um grande número de pessoas no Congresso se recusem a ser vacinadas... Ou tenham sido vacinadas e não queiram admitir", disse Pelosi, lembrando que o médico que atende o Congresso pretende manter a norma de uso de máscaras até que todos os congressistas estejam imunizados.



"Temos a responsabilidade de garantir que a Câmara dos Representantes não seja um terreno fértil para o egoísmo de alguns de não serem vacinados", declarou a democrata.



Recentemente, a CNN publicou uma pesquisa com legisladores que mostrou uma taxa de vacinação de 100% entre os democratas do Senado e da Câmara, mas números dramaticamente menores entre os republicanos. Na Câmara, apenas 95 dos 212 membros republicanos (44,8%) disseram ter sido vacinados.



Pelosi entrou em conflito sobre a questão com o principal republicano da Câmara, Kevin McCarthy, que apresentou uma resolução que permitiria que os parlamentares não usassem máscaras no local. Os democratas, porém, rejeitaram a medida.



Alguns legisladores desafiaram abertamente a regra. O republicano Brian Mast disse na terça-feira que foi multado em 500 dólares por se negar a usar sua máscara na Câmara.



"Isso não é nada mais que teatro político", tuitou o republicano Ralph Norman, da Câmara dos Representantes, nesta quinta-feira. "Em todo o complexo do Capitólio, funcionários e membros estão sem máscaras. É hora de @SpeakerPelosi parar com a farsa."



Uma pesquisa recente da Morning Consult revelou que norte-americanos não vacinados têm duas vezes mais probabilidade do que os já vacinados de dizer que se sentem confortáveis sem usar máscaras enquanto realizam atividades como participar de uma reunião de trabalho.