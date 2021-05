Justiça dos EUA confisca tigres e leões do parque 'Tiger King'

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira (20) que confiscou 68 leões, tigres e misturas de leão e tigre, assim como uma onça, do antigo parque de animais de Joe Exotic, o protagonista da famosa série da Netflix "Tiger King".



Funcionários do Departamento da Justiça realizaram na segunda-feira uma busca no parque Tiger King de Thackerville (Oklahoma) por violações da Lei de Espécies em Perigo.



Eles afirmaram que os atuais operadores do parque, Jeffrey e Lauren Lowe, violaram repetidamente as leis que exigem o cuidado adequado dos animais e não cumpriram uma ordem de contratar um veterinário qualificado para cuidar dos animais.



Em uma declaração jurada apresentada ao Tribunal de Distrito dos Estados Unidos em Oklahoma, um agente especial do Serviço de Pesca e Vida Selvagem relatou que o parque cria grandes felinos sem os cuidados adequados e sem informar os novos filhotes, como é necessário.



"Os animais correrão um grande risco de sofrer mais danos e maus tratos (...) se não forem confiscados", diz a declaração jurada.



