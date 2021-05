Jornalistas são atacados durante manifestação do esquerdista Castillo no Peru

Três organizações de imprensa no Peru condenaram nesta quinta-feira (20) o ataque a vários jornalistas por partidários do candidato esquerdista Pedro Castillo, a quem acusaram de incitar esses atos duas semanas antes da votação presidencial contra a direitista Keiko Fujimori.



"O Conselho de Imprensa Peruano e o Instituto de Imprensa e Sociedade condenam o atentado sofrido ontem (quarta-feira) por jornalistas que cobriam uma manifestação do candidato do segundo turno Pedro Castillo, do Peru Libre", disse um comunicado conjunto.



Ambas as organizações "também condenam que estes atos foram incentivados pelo próprio candidato Pedro Castillo", a quem recordou que esta semana prometeu defender a liberdade de expressão e de imprensa.



A Associação Nacional de Jornalistas do Peru (ANP) repudiou o ataque e rejeitou o descrédito dos jornalistas.



"A população como um todo tem o direito de discordar, mas em hipótese alguma há espaço para agressão ou violência contra trabalhadores da mídia ou jornalistas independentes que estão na linha de frente", disse a ANP.



A agressão ocorreu na cidade de Ayacucho, após uma manifestação durante a qual o candidato do partido Peru Libre criticou o papel da imprensa na cobertura eleitoral, sugerindo que esta apóia Fujimori por interesses econômicos.



"Quanto ganham aqueles que apresentam programas de televisão e quem os paga?", perguntou ele de um pódio na rua Castillo, dirigindo-se às centenas de manifestantes que o ouviam.



Jornalistas do Canal N foram perseguidos por apoiadores do candidato ao final do evento sob insultos e ameaças. Stefanie Medina, uma repórter da emissora, denunciou que levou um chute nas costas e que um cinegrafista foi agredido com pedaçõs de madeira.



Castillo enfrentará Keiko Fujimori em 6 de junho no segudo turno das eleições. O vencedor assumirá a presidência por cinco anos no dia 28 de julho, substituindo o líder interino Francisco Sagasti.