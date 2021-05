Espanha prolonga prazo de prescrição de abuso sexual contra menores

Os deputados espanhóis aprovaram definitivamente nesta quinta-feira (20) uma lei de proteção da infância, que entre suas principais medidas dispõe de uma ampla extensão do prazo de prescrição de crimes de abuso sexual contra menores.



O texto foi adotado por uma ampla maioria de 297 votos a favor, sobre um total de 350. Só votaram contra os deputados da extrema direita do Vox.



A lei amplia a definição de violências, e inclui qualquer tipo de abuso físico, emocional ou psicológico, assim como castigos corporais e a negligência.



Também criminaliza atos cometidos na internet, como a incitação ao suicídio, aos transtornos alimentares ou ofensas sexuais.



Quanto ao prazo de prescrição, começará a valer a partir dos 35 anos da vítima, e não dos 18, como era o caso até agora.



O texto formula também a obrigação de informar as autoridades de qualquer indício de violência cometida contra um menor.



A lei prevê criar, nas forças de ordem e no judiciário, unidades especializadas no combate ao abuso infantil.



Os menores de 14 anos só deporão uma vez durante a investigação do caso, e preferencialmente fora da delegacia, para evitar que tenham que fazer várias declarações.