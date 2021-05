Giorgio Armani convida público para desfile

Chega de desfiles virtuais: a casa de alta costura italiana Armani anunciou nesta quinta-feira (20) que sua próxima coleção masculina primavera-verão 2022 será apresentada ao público no dia 21 de junho em Milão, durante a semana de moda.



"Foi decidido o retorno do público como resultado da melhoria geral na saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus", disse o grupo em um breve comunicado.



Armani é a primeira grande marca italiana a anunciar a retomada dos desfiles com espectadores, depois de ter sido a primeira a renunciar a eles, em fevereiro de 2020, no início da pandemia.



Giorgio Armani, de 86 anos, explicou na ocasião que a decisão havia sido tomada em virtude das medidas sanitárias recomendadas pelo governo italiano para evitar concentrações, dada a rápida disseminação dos casos de covid-19 no norte do país.



"Estou com medo, como todo mundo, creio", disse Armani à AFP em abril de 2020. O estilista reagiu à pandemia produzindo equipamentos de proteção para o pessoal médico em suas fábricas, geralmente dedicadas ao luxo, que foram distribuídos gratuitamente.



O desfile em Milão será seguido por outro em Paris no dia 6 de julho, como parte da semana da Alta Costura. O desfile de Giorgio Armani acontece na embaixada da Itália.



A organização dos desfiles será feita "de acordo com as regras de distância e segurança exigidas por lei", prometeu Armani.