Jovem paquistanês morre em falsa tentativa de suicídio para vídeo no TikTok

Um jovem paquistanês morreu no momento em que era filmado por amigos, fingindo atirar em si mesmo para um vídeo do TikTok - informou a polícia nesta quinta-feira (20).



Hamidulá, de 19 anos, que segundo a polícia era muito conhecido no país nas redes sociais, apontou a pistola de um amigo contra a têmpora e puxou o gatilho. Ele não sabia que a arma estava carregada.



"O jovem morreu na hora", afirmou Badshah Hazrat, um alto oficial da polícia no noroeste do Vale de Swat.



Embora o vídeo da ocorrência não tenha sido postado na plataforma, a polícia disse que amigos divulgaram a gravação entre eles. O material acabou viralizando.



"O jovem era famoso em nível local e muito ativo no TikTok", disse Hazrat à AFP.



Hamidulá tinha mais de 8.000 seguidores e já havia postado quase 600 vídeos. Na maioria deles, aparece com amigos, jogando críquete, ou apresentando o vale pitoresco e acidentado.



Esta morte foi o último incidente de uma brincadeira nas redes sociais com desfecho trágico no Paquistão.



No ano passado, um segurança em Karachi morreu, enquanto brincava com seu rifle durante gravação para um vídeo para o TikTok. E, em janeiro, outro adolescente faleceu em Rawalpindi, após ser atropelado por um trem durante filmagem para o mesmo aplicativo.