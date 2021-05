Navalny está 'recuperado' após greve de fome, afirmam autoridades penitenciárias

O opositor Alexei Navalny está "mais ou menos recuperado" após a greve de fome de 24 dias, afirmaram nesta quinta-feira as autoridades penitenciárias, nas primeiras informações divulgadas sobre o prisioneiro em três semanas.



"Sua saúde está mais ou menos recuperada, ao normal (...) Seu peso já chegou a 82 quilos", declarou o diretor do Serviço Penitenciário (FSIN), Alexander Kalashnikov.



"Ele come normalmente, pode comunicar-se com a família", completou, de acordo com a agência TASS.



"23 dias de greve de fome + 23 dias da saída muito estrita e conservadora da greve de fome. Nada quebrado. Estou surpreso com a minha vontade. Aparentemente, a crença nos meus direitos ajudou", escreveu Navalny agradecendo aos que o apoiaram.



Essa é uma das primeiras notícias do opositor do Kremlin em cerca de três semanas.



Nesta quinta-feira de manhã, o entorno do opositor não fez nenhum comentário.



Navalny foi visto pela última vez em abril, quando apareceu muito magro em uma videoconferência no tribunal.



Nas redes sociais, onde geralmente é muito ativo, se expressou pela última vez em 2 de maio, quando afirmou que estava "na primeira metade" da saída da greve de fome e poderia comer "colheradas" de cereais.



O principal opositor do Kremlin cumpre atualmente uma pena de prisão de dois anos e meio em uma colônia penitenciária que fica 100 quilômetros ao leste de Moscou por um caso de fraude que, segundo ele, tem motivações políticas.



O ativista, de 44 anos, pesava 93 quilos ao ser levado para a prisão em março e 85 kg no início da greve de fome. Ele decidiu protestar contra os maus-tratos de que era vítima e para exigir a visita de médicos independentes.



Em meados de abril, sua mulher Yulia declarou que Navalny estava pensando 76 quilos. Ele encerrou a greve de fome em 23 de abril, depois que foi examinado por médicos de um hospital civil.