O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou nesta quarta-feira (19) sua "profunda preocupação" com a mobilização de tropas russas na Ucrânia e perto da fronteira com o país, durante seu primeiro encontro com seu colega russo.



Durante este encontro de duas horas com Serguei Lavrov em Reykjavik, Blinken também expressou a preocupação dos Estados Unidos com a saúde do opositor russo Alexei Navalni e a "repressão de organizações da oposição", afirmou um porta-voz do departamento de Estado em um comunicado.