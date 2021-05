Petróleo cai 3% após aumento de reservas nos Estados Unidos

Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta quarta-feira (19) depois da divulgação de um aumento dos estoques comerciais nos Estados Unidos, em um mercado preocupado com a demanda da Ásia.



O barril de WTI para junho caiu 3,25% em Nova York com base no fechamento da terça-feira, a 63,36 dólares.



Enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 66,66 dólares em Londres, em queda de 2,98%.



Os dois barris chegaram a perder 5% durante o dia para depois se recuperarem.



A queda se acentuou depois da informação de que as reservas comerciais de cru nos Estados Unidos tinham aumentado na semana passada enquanto as de gasolina caíram, segundo o relatório semanal divulgado pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).



As reservas de cru subiram 1,3 milhão de barris (MB) até um total de 486,0 MB na semana encerrada em 14 de maio. Por outro lado, as reservas de gasolina caíram 2 MB.



A "fragilidade da demanda de combustível" também é preocupante "em Índia, Japão, Taiwan, Tailândia e Vietnã", segundo Melinda Earsdon, analista da Oanda, que destaca o recrudescimento da pandemia do coronavírus nestes países e as novas restrições resultantes desta situação.



