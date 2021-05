Conselho de Segurança da ONU está preocupado com déficit de vacinação na África

O Conselho de Segurança sublinhou nesta quarta-feira (19), em comunicado aprovado por unanimidade, a necessidade de aumentar a ajuda à África face à pandemia de covid-19, em particular no que se refere às vacinas, por considerar insuficiente a imunização deste continente.



"O Conselho de Segurança expressa a preocupação de que a África tenha recebido apenas 2% de todas as vacinas administradas globalmente e reitera a necessidade de permitir o acesso equitativo a diagnósticos, tratamentos, medicamentos e vacinas contra covid-19 seguras, eficazes e acessíveis para todos, incluindo os mais vulneráveis", diz o texto aprovado durante uma sessão virtual sobre paz e segurança na África, organizada pela China.



Assim, o Conselho de Segurança "convida os países desenvolvidos e todos aqueles que o possam fazer a doar continuamente, mais e mais rapidamente, doses seguras e eficazes de vacinas aos países africanos que delas necessitem", acrescentou.



"É necessário continuar apoiando os países africanos, especialmente os afetados pelo conflito, bem como as organizações regionais e sub-regionais, para que esses países possam se recuperar da pandemia e se reconstruírem melhor, a fim de criar uma situação mais justa, mais equitativa e condições inclusivas", concluiu o comunicado.



Na semana passada, o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, que depende da União Africana, esperava uma "abertura" para o abastecimento do continente com vacinas anticovid no início do terceiro trimestre.