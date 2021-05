China adia missão de reabastecimento de sua estação espacial

A China adiou o lançamento previsto para esta quinta-feira de uma missão de reabastecimento do primeiro módulo de sua estação espacial em construção, devido a questões técnicas, reportaram os meios de comunicação oficiais.



A missão logística automática, que deve transportar grandes quantidades de alimento e equipamentos, tem como objetivo preparar a chegada a bordo de três tripulantes chineses em junho.



O lançamento foi adiado até uma data que será determinada "posteriormente", informou a agência espacial encarregada do programa tripulado (CMSA), sem da mais detalhes.



A nave de carga Tianzhou 2 devia ser propulsionada por um foguete Longa Marcha 7 do centro de lançamento de Wenchang, na ilha de Hainan (sul).



A janela de lançamento estava prevista entre 01H00 e 02H00 de locais de quinta-feira (14h e 15h de Brasília, respectivamente), segundo o site da guarda costeira japonesa.



A nave de carga deve atracar no Tianhe ("Harmonia Celeste"), módulo central e primeiro elemento da futura estação espacial chinesa, colocada em órbita baixa (a 350-390 km de altitude) no fim de abril.



O Tianzhou 2 deverá levar cerca de duas toneladas de combustível para que possa manter sua órbita, comida para três meses e dois trajes para saídas espaciais.



Também levará equipamento para continuar a construção da estação e um sistema de reciclagem de urina para produzir água destilada.



Uma vez concluída, a estação espacial chinesa, chamada Tiangong ("Palácio celeste") em chinês, será similar à antiga estação soviética "Mir" (1986-2001).



Sua vida útil será de 10 a 15 anos. Sua montagem requer uma dezena de missões.