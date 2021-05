A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) destacou nesta quarta-feira (19) a "forte redução" de casos e mortes por covid-19 nos Estados Unidos, que atribuiu ao alto percentual da população vacinada, e pediu a ampliação da distribuição de vacinas para toda a região.



As infecções por covid-19 diminuíram nas Américas no mês passado, "mas a mudança mais dramática ocorreu nos Estados Unidos", disse Carissa Etienne, diretora da Opas, escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Hoje em dia quase metade dos americanos recebeu pelo menos uma dose da vacina anticovid e quase 85% das pessoas com mais de 85 anos estão totalmente imunizadas", disse em entrevista coletiva.



"Esta ampla cobertura levou a uma redução acentuada nas infecções, mortes e hospitalizações por covid-19", acrescentou.



Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pelo coronavírus em termos de mortes e casos, com mais de 587.000 óbitos em 32,9 milhões de infecções desde o início da pandemia, há mais de um ano, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.



Até esta quarta-feira, os Estados Unidos administraram cerca de 275,5 milhões de doses da vacina anticovid a mais de 158 milhões de pessoas, ou 47,8% da população. Destes, 124 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas (37,6% da população), com vacinas de uma ou duas doses, segundo dados oficiais.



"O progresso que estamos vendo nos Estados Unidos é uma prova do poder das vacinas contra a covid-19, mas ressalta a importância vital de acelerar o acesso às vacinas em nossa região, para que outros países possam imunizar totalmente suas populações", disse Etienne.



"Precisamos urgentemente de mais vacinas para a América Latina e o Caribe", disse.