Silvio Berlusconi está gravemente doente, segundo promotora italiana

O magnata e ex-chefe do Governo italiano Silvio Berlusconi, hospitalizado em várias ocasiões nos últimos meses especialmente por complicações ligadas à covid-19, está gravemente doente, declarou nesta quarta-feira uma promotora italiana.



"Pensamos sem reservas que Berlusconi está gravemente doente e com uma patologia grave, é o que dizem os atestados médicos", disse Tiziana Siciliano, vice-promotora de acusação em um processo em que o ex-líder responde a acusações de instigação de falso testemunho.



A magistrada pediu ao tribunal que suspenda o processo no que diz respeito a Silvio Berlusconi, mas que continue para os demais acusados. O tribunal tornará sua decisão pública em 26 de maio.



Um dos advogados do "Cavaliere", Federico Cecconi, informou que o magnata estava sob vigilância médica em "hospitalização domiciliar".



Berlusconi, de 84 anos, deixou no sábado o hospital de Milão onde havia sido internado no início da semana por complicações relacionadas à infecção por coronavírus que sofreu no ano passado.



Ele havia sido hospitalizado pela primeira vez após ser infectado em setembro com uma infecção pulmonar.



Nos últimos meses, o bilionário passou vários dias internado, oficialmente para exames médicos.



Em fevereiro, passou uma noite no hospital após uma queda pouco grave e, em janeiro, foi internado em um centro médico em Mônaco por vários dias devido a problemas de arritmia cardíaca.