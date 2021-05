Milhares de civis fogem da violência entre o Exército e rebeldes no oeste de Mianmar

Os habitantes da região de Mindat, no oeste de Mianmar, denunciaram nesta quarta-feira (19) que estão há dias presos nos combates entre o Exército e os rebeldes que já deixaram milhares de deslocados, segundo a ONU.



Mindat, nas montanhas do estado de Chin, na fronteira com a Índia e Bangladesh, tem sido palco de confrontos entre o Exército e uma milícia insurgente, chamada Força de Defesa de Chinland (CDF).



Os militares, para levar os insurgentes à fuga, atacaram a cidade com artilharia e cortaram o abastecimento de água, segundo um porta-voz da CDF.



"Milhares" de moradores fugiram, segundo o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). Outros, principalmente crianças e idosos, foram forçados a ficar e lutar para encontrar comida e água.



"Dependemos do governo para o abastecimento de água. Se quisermos cozinhar, temos que parar de nos lavar", disse um morador à AFP.



Manifestações, greves e aumento da tensão entre os militares e grupos étnicos têm atormentado Mianmar desde o golpe militar de 1º de fevereiro, que depôs o governo de Aung San Suu Kyi.



Desde então, mais de 800 civis foram mortos em confrontos com as forças de segurança, e os detratores da junta montaram milícias locais armadas de forma precária para proteger suas aldeias.



De acordo com o OCHA, há "civis mortos e feridos", mas o acesso do pessoal humanitário aos "civis em fuga e aqueles que permaneceram em casa é difícil devido à insegurança".



No norte e no leste, dezenas de milhares de pessoas fugiram devido aos combates desde meados de março.



O conselho tomou o poder alegando irregularidades nas eleições legislativas de novembro de 2020, nas quais o partido de Aung San Suu Kyi ganhou amplamente.