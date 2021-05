Rover chinês envia suas primeiras fotos de Marte

Painéis solares em uma paisagem extraterrestre, rampas e antenas apontadas para o horizonte marciano: a primeira sonda chinesa no planeta vermelho enviou seus primeiros "selfies" para a Terra, após seu pouso histórico na semana passada.



O rover "Zhurong" entrou na atmosfera de Marte no sábado e se tornou a primeira sonda a pousar com sucesso neste planeta por um país que realiza sua primeira missão marciana.



Zhurong, assim nomeado em homenagem ao Deus do fogo da mitologia chinesa, chegou poucos meses após a última sonda americana atingir a superfície de Marte, "Perseverace", e foi celebrado na China como um marco em sua ascensão ao status de superpotência espacial.



A Agência Espacial Nacional Chinesa (CNSA) divulgou nesta quarta-feira imagens tiradas pelo veículo espacial, que mostram o sistema de prevenção de obstáculos do veículo e painéis solares, bem como solo marciano.



"Povo da internet, as imagens de Marte que vocês tanto esperavam estão aqui", escreveu a agência em um post nas redes sociais com as imagens.



A operação destinada a pousar o rover foi delicada para os engenheiros chineses. A mídia estatal descreveu o uso de um paraquedas para desacelerar a descida e o acionamento do trem de pouso como "a parte mais difícil da missão".



O veículo está programado para funcionar por três meses, durante o qual deverá tirar fotos e coletar dados sobre a geografia local.



A China percorreu um longo caminho para alcançar a Rússia e os Estados Unidos, que têm décadas de experiência em exploração espacial.



O gigante asiático lançou com sucesso o primeiro módulo de sua próxima estação espacial no mês passado e espera torná-la habitável até 2022. Também pretende enviar humanos para a Lua.