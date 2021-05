Biden espera de Netanyahu 'desescalada hoje' rumo a 'cessar-fogo'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que espera, para esta quarta-feira (19), uma "desescalada significativa" do conflito militar com os palestinos - informou a Casa Branca.



De acordo com o comunicado divulgado pela Casa Branca após a quarta conversa entre os dois líderes desde o início da crise atual, "o presidente expressou ao primeiro-ministro que espera uma significativa desescalada hoje para encaminhar um cessar-fogo".



Após uma nova noite de violência, os ataques aéreos israelenses sobre a Faixa de Gaza se intensificaram nesta quarta-feira. Israel diz que aguarda "o momento certo" para encerrar sua ofensiva contra o enclave palestino.



Desde o início do conflito, a Casa Branca demanda uma gestão diplomática "discreta". Muitas vozes se levantam, no entanto, dentro do Partido Democrata (de Biden), por uma posição mais firme com Netanyahu.



Também nesta quarta, um diplomata americano informou que os EUA não apoiarão na ONU o rascunho do projeto de resolução da França, referente à situação no Oriente Médio.



Pelo menos 219 pessoas, incluindo 63 crianças, morreram nos ataques israelenses contra Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local. Em Israel, os foguetes lançados de Gaza mataram 12 pessoas, segundo a polícia israelense.