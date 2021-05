Malásia registra recorde de novos casos de covid-19

A Malásia registrou um recorde de 6.075 novos casos de covid-10 nesta na quarta-feira e as autoridades descrevem a situação como "grave", com hospitais próximos à saturação em algumas regiões deste país do sudeste asiático.



De maioria muçulmana, a Malásia vem experimentando um surto de infecções há meses, impondo restrições nacionais antes dos feriados do Aid al-Fitr, que marcaram o fim do Ramadã na semana passada.



No entanto, a epidemia continuou a aumentar neste país de 32 milhões de pessoas e as autoridades estão planejando um confinamento estrito em algumas áreas.



Noor Hisham Abdulá, chefe do Sistema Único de Saúde, descreveu a situação como "grave" e alertou que os serviços de emergência estão próximos da saturação.



"O sistema de saúde ... está sob enorme pressão e a força de trabalho da saúde está exausta", escreveu ele no Facebook.



Na quarta-feira, o número de novos casos quebrou o recorde anterior de 5.728 infecções diárias em 30 de janeiro, e 46 mortes por coronavírus foram registradas.



A capital Kuala Lumpur e o estado vizinho de Selangor, as áreas mais populosas e ricas do país, são os mais afetados.



De acordo com as normas em vigor, a maioria dos estabelecimentos comerciais está aberta, mas refeições em grupo e reuniões estão proibidas. Os malaios não podem viajar pelo país, e escolas e universidades se encontram fechadas.



Desde o início da pandemia, a Malásia registrou um total de 485.496 casos de covid-19 e 2.040 mortes relacionadas à doença.



