O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (19), que abriu fogo com sua artilharia contra o sul do Líbano, depois do lançamento de quatro foguetes do território libanês para o Estado hebreu.



"Quatro foguetes foram disparados do Líbano para o território israelense. O escudo antimísseis 'Cúpula de Ferro' interceptou um deles, e os outros três caíram, provavelmente, em terrenos descampados. Em represália, nossa artilharia apontou contra alvos em território libanês", declarou o Exército em um breve comunicado.