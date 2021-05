Quase 50 imigrantes são resgatados na costa belga

Socorristas belgas resgataram 49 migrantes em sua costa, nesta quarta-feira (19), a maioria de origem vietnamita - informou a Justiça da cidade de Bruges, acrescentando que o grupo tinha como objetivo, provavelmente, chegar de barco ao Reino Unido.



As autoridades portuárias receberam esta manhã mensagens de um barco em perigo. "Aparentemente, havia água no barco, embora todos continuassem a bordo", relatou o Ministério Público.



Os migrantes foram levados em segurança para o porto de Zeebrugge, e se verificou que "se encontravam em bom estado de saúde, embora alguns apresentassem leves sinais de hipotermia", segundo informe do mesmo órgão.



As autoridades acrescentaram que, "segundo as primeiras observações, suspeita-se de que a embarcação tenha saído da costa francesa, mas a investigação terá de determinar isso".



Regularmente, a polícia belga intercepta migrantes no entorno do porto de Zeebrugge, em sua tentativa de cruzarem o Canal da Mancha escondidos em caminhões.



Em outubro de 2019, os corpos sem vida de 39 imigrantes vietnamitas foram descobertos dentro de um caminhão na área industrial de Grays, no leste de Londres. A investigação sobre o caso estabeleceu que o veículo havia cruzado o porto de Zeebrugge.