Rússia avança em sua saída do Tratado de Céus Abertos

Os deputados russos votaram, nesta quarta-feira (19), a favor da retirada da Rússia do tratado de vigilância militar Céus Abertos.



O tratado foi denunciado por Moscou no ano passado, depois que os Estados Unidos decidiram abandoná-lo.



A votação ocorreu horas antes do primeiro encontro entre os chefes da diplomacia destes dois países, o russo Sergei Lavrov e o americano Antony Blinken, em paralelo a uma reunião sobre o Ártico, na Islândia, e antes de um possível encontro dos presidentes Joe Biden e Vladimir Putin, em junho.



Na semana passada, Washington afirmou que estava revendo sua retirada do tratado, decidida na gestão do presidente Donald Trump. Este acordo dá o direito de realizar voos de observação das atividades militares de todos os países-membros.



O Kremlin ressaltou que não esperaria indefinidamente pela decisão de Washington, dando início a seu próprio procedimento de saída. A votação dos deputados deve seguir para a Câmara Alta do Parlamento, antes de ser promulgada pelo presidente Putin.



A Câmara Baixa do Parlamento, a Duma, aprovou por unanimidade o projeto de lei sobre a retirada russa.



Pouco antes da votação, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Riabkov, observou que Moscou "indicou claramente aos americanos que, se houvesse uma solução construtiva (...), a Rússia poderia contemplar a possibilidade de continuar no tratado".



Esta é apenas uma das tantas questões sensíveis nas relações entre Rússia e Estados Unidos. E é com este pano de fundo que ambos os países estão tentando marcar uma cúpula bilateral.



"No momento, não há acordo nem sobre a data, nem sobre o local. Antes de falarmos sobre estes pontos, temos que analisar a posição dos Estados Unidos em relação à agenda do encontro", explicou Riabkov.



A expectativa é que seja abordado na reunião entre Lavrov e Blinken, hoje à noite, na Islândia.