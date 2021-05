Elizabeth II está 'completamente arrasada' com morte de um de seus cães

(foto: REUTERS/Stefan Wermuth)

A rainha Elizabeth II se encontra "arrasada" com a morte de um dos doisdados a ela para lhe fazerem companhia pouco antes do falecimento de seu marido, o príncipe Philip - informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (19/5)."A rainha está completamente arrasada", disse o jornal, citando uma fonte do Castelo de Windsor,real localizada cerca de 50 km a oeste de Londres, onde a monarca, de 95 anos, vive desde o início dada COVID-19."Todo mundo está, porque isso aconteceu logo depois que ela perdeu o marido ", acrescentou a fonte.O príncipe Philip morreu em 9 de abril, um mês antes de seu 100º aniversário, deixando um "enorme vazio" na vida da, relata um de seus filhos, príncipe Andrew.Elizabeth II encontrou confortopelos jardins do Castelo de Windsor com seus filhotes de cinco meses, Muick e Fergus. Este últimoinesperadamente, segundo The Sun.De acordo com a imprensa local, foi Andrew, de 61 anos, que deu à mãe estesdorgis - cruzamento de basset com corgi -, em fevereiro passado, para animá-la após a internação do marido.A rainha costumava ser umaentusiasta de corgis, uma raça galesa de patas curtas. Seu cão mais velho, Candy, é desta raça. Parou de criá-los, devido à idade avançada, mas estaria encantada com os filhotes, ainda conformeEm meio a mais uma, há também boas-novas para a família real britânica.O Palácio de Buckingham anunciou, nesta quarta, que a filha mais velha de Andrew, princesa Beatrice, de 32 anos, e seu, Edoardo Mapelli Mozzi, estão esperando um bebê para o outono (primavera no Brasil).Os dois se casaram em 17 de julho, em Windsor, em umacerimônia privada, atrasada e reduzida em público pela pandemia da COVID-19.Este será o 12º bisneto da, depois da filha que o príncipe Harry e Meghan Markle esperam, também para breve.