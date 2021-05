"Europa não se deixará intimidar por ninguém", afirma autoridade sobre Ceuta

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, advertiu nesta quarta-feira que a "Europa não se deixará intimidar por ninguém" ante a crise migratória no território espanhol de Ceuta, em um momento de tensões com Marrocos.



Em uma entrevista sobre a crise à rádio espanhola RNE, o vice-presidente europeu e responsável pela pasta da migração enviou uma mensagem clara: "Todos devem saber que a Europa não se deixará intimidar por ninguém no tema da migração".



Em meio a uma crise diplomática desencadeada pela hospitalização na Espanha de um líder independentista do Saara Ocidental que irritou Rabat, quase 8.000 migrantes entraram de maneira irregular desde segunda-feira no enclave espanhol de Ceuta, localizado no norte do Marrocos.



Os territórios espanhóis de Ceuta e Melilla, outra localidade espanhola também situada no Marrocos, a quase 400 quilômetros de distância ao leste, são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África e habituais pontos de passagem de migração irregular.



"Ceuta é Europa, esta fronteira é uma fronteira europeia e o que está acontecendo ali não é um problema para Madri, é um problema para todos", afirmou Schinas.



"Observamos nos últimos meses algumas tentativas de terceiros países (...) de instrumentalizar a migração e isto não podemos permitir", insistiu, antes de destacar que "ninguém pode intimidar ou chantagear a União Europeia".



"Somos muito fortes para ser vítimas destas táticas", completou.