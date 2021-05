Índia registra recorde de 4.529 mortos por covid-19 em 24 horas

A Índia registrou um novo recorde de 4.529 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, mas o número de casos adicionais caiu, anunciaram as autoridades de saúde.



Desde o início da pandemia, a Índia registra 283.248 vítimas fatais, atrás dos Estados Unidos, que totaliza 600.000, e do Brasil com quase de 440.000.



Nas últimas 24 horas o país contabilizou mais de 267.000 casos novos, o que eleva o número de infectados a 25,5 milhões, balanço superado apenas pelos Estados Unidos.



No ritmo atual, a Índia pode superar em junho os Estados Unidos em número de casos de covid-19.



Os especialistas afirmam, no entanto, que o número de vítimas na Índia é muito maior.



A última onda de coronavírus devastou a Índia durante seis semanas, com a escassez de leitos de hospital, oxigênio e medicamentos.



Desde o início de abril, o número de casos dobrou e mais de 100.000 pessoas morreram no país.



Mas o número de novos casos permaneceu abaixo de 300.000 pelo terceiro dia consecutivo, sinal de que a onda de contágios está diminuindo, informaram as autoridades.



"A curva da pandemia está estabilizando", disse V.K. Paul, diretor do grupo de trabalho da covid-19 do governo.