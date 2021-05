A Trump Organization, conglomerado de empresas da família do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, é objeto de uma investigação criminal, anunciou o procurador-geral do estado de Nova York nesta terça-feira (18).



"Informamos à Trump Organization que nossa investigação sobre a organização não é mais puramente civil por natureza", disse a porta-voz da procuradoria-geral, Letitia James. "Agora estamos investigando ativamente a Trump Organization com bases criminais, juntamente com o promotor público de Manhattan".