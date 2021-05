Negociações entre Arábia Saudita e Irã estão em fase 'exploratória'

As negociações entre a Arábia Saudita e o Irã, dois rivais regionais que buscam a normalização de suas relações, estão em uma fase "exploratória", afirmou o chanceler saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, à AFP nesta terça-feira (18).



"Já iniciamos as discussões exploratórias, estão em fase inicial", declarou o ministro, que chegou a Paris para participar de dois encontros internacionais.



As negociações organizadas em abril sob os auspícios do primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazimi, foram mantidas em segredo até que o Financial Times divulgou a realização de uma primeira reunião em Bagdá. Uma informação que o governo iraniano confirmou na segunda-feira.



"Esperamos que os iranianos vejam que é do seu interesse trabalhar com seus vizinhos de uma forma positiva que leve à segurança, estabilidade e prosperidade", declarou o ministro saudita, acrescentando que "se eles perceberem que um bom relacionamento com seus vizinhos lhes convém, posso ter esperança, mas por enquanto estamos em uma fase inicial".



Teerã e Riade romperam relações diplomáticas em 2016, o que abriu uma linha de fratura na região.



Os dois países estão envolvidos em conflitos regionais, mas em lados opostos, especialmente na Síria e no Iêmen. A Arábia Saudita também está acompanhando de perto a questão nuclear e balística do Irã.



Em abril, o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, assumiu um tom conciliador com seu rival iraniano, dizendo que queria manter boas relações. Sua demonstração foi bem recebida por Teerã.



O ministro saudita minimizou o impacto que as eleições presidenciais iranianas de 18 de junho terão nas relações internacionais do país, lembrando que "o que importa é o que acontece no terreno, e isso é liderado pelo líder supremo", Ali Khamenei.