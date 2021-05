'Aventurar-se': capa de revista mostra esperança após vacina em NY

(foto: Reprodução) Brasil, a “volta ao normal” parece um sonho longe de ser realizado, outros países estão esperançosos com os avanços da vacinação contra a COVID-19, que possibilitam uma flexibilização das medidas de isolamento social. Enquanto em alguns lugares do mundo, como o, a “volta ao normal” parece um sonho longe de ser realizado, outros países estão esperançosos com os avanços daque possibilitam uma flexibilização das medidas de isolamento social.









Além disso, esses nova-iorquinos plenamente imunizados não precisam mais manter o distanciamento social, conforme recomendações do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), autoridade federal de saúde dos EUA.





A esperança foi o tema da capa da revista The New Yorker desta quinzena. Com uma arte feita pelo designer gráfico e cartunista turco, Gürbüz Do%u011Fan Ek%u015Fio%u011Flu, a primeira página tem a proposta de representar “a experiência pandêmica e sua esperança e alegria enquanto o mundo caminha para o fim da crise''.





A capa, que foi divulgada na última segunda-feira (17/05), mostra uma porta preta e branca que é aberta para uma cidade viva e colorida.





Fundada em 1925, a The New Yorker tem a proposta de relatar a vida cultural da cidade de Nova Iorque. As publicações são marcadas por charges, histórias - ficcionais e reais - do cotidiano da cidade e cultura popular. Além da versão impressa, a revista conta com o site, que é atualizado diariamente, com notícias e conteúdo cultural. Veja a capa:

Inside this week%u2019s issue of The New Yorker: https://t.co/LojYjZiL9x pic.twitter.com/KCj1PZJZ2b %u2014 The New Yorker (@NewYorker) May 17, 2021

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira