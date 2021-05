Wall Street fecha no vermelho

Wall Street, que se manteve estável desde a abertura, acabou fechando em baixa nesta terça-feira, afetada por um indicador decepcionante do setor imobiliário.



O Dow Jones caiu 0,78%, a 34.060,66 pontos; o Nasdaq, 0,56%, a 13.303,64 unidades; e o S&P; 500, 0,85%, a 4.127,83 pontos.



Pouco antes da abertura, o mercado recebeu os dados do Departamento do Comércio sobre o início da construção de residências nos Estados Unidos em abril, indicador que retrocedeu muito mais do que o esperado, devido às dificuldades no fornecimento de materiais de construção em nível mundial, em um contexto de demanda elevada.



Os bons resultados do dia no setor de vendas no varejo não conseguiram deixar o mercado no azul, principalmente porque algumas gigantes da tecnologia, como Apple, Facebook, Alphabet e Microsoft, perderam fôlego pouco antes do fechamento.



