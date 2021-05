Argentina tem recorde diário de 35.000 casos e 745 mortes por covid

A Argentina registrou 35.543 novos casos de covid-19 e 745 mortes nesta terça-feira (18), um recorde desde o início da pandemia em março de 2020, no momento em que o governo avalia fortalecer as restrições sanitárias para evitar o colapso do sistema de saúde.



No total, a Argentina soma 3.371.508 casos de covid-19 e 71.771 mortes, em uma população de 45 milhões de habitantes.



As cepas de Manaus, Rio de Janeiro e Reino Unido circulam no país. Há duas semanas, variantes da Índia e da África do Sul foram detectadas em viajantes que chegavam a Buenos Aires.



Até segunda-feira, a Argentina ocupava a 11ª posição mundial em número total de casos e a 14ª em número de mortes, segundo contagem da AFP com base em dados oficiais. Se calculado em relação ao milhão de habitantes, o país fica em 34º lugar no mundo em termos de infecções e 25º em mortes.



A ocupação de leitos de terapia intensiva atinge 72,2% no país e sobe para 76,2% na cidade de Buenos Aires e sua periferia, onde as infecções se concentram mais.



Para evitar o colapso, o governo impôs restrições às atividades noturnas e aulas presenciais em áreas onde o contágio se espalha mais rapidamente.



Embora o presidente de centro-esquerda Alberto Fernández tenha ordenado a suspensão das aulas na cidade de Buenos Aires há um mês, a medida foi rejeitada pela prefeitura da oposição, que recorreu à justiça e obteve o apoio da Suprema Corte.



Até agora, 8,1 milhões de pessoas (17,9% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid desde o início da campanha de imunização, no final de dezembro.