Presidente da França anuncia viagem para Ruanda no final de maio

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (18) que viajará a Ruanda no final de maio, um novo passo nas relações entre os dois países prejudicadas pelo papel da França no genocídio de 1994.



Com a visita, Macron afirmou que pretende, juntamente com o seu homólogo ruandês Paul Kagame, "escrever uma nova página nas relações" das duas nações.



A viagem do presidente francês vai abordar questões "políticas, de memória, mas também econômicas e de saúde", disse ele à imprensa no fim de uma cúpula em Paris sobre economias africanas, da qual Kagame participou.



O papel da França antes, durante e depois do genocídio dos tutsis em Ruanda tem sido um assunto espinhoso por anos e até mesmo levou à ruptura das relações diplomáticas entre Paris e Kigali entre 2006 e 2009.



Em março, foi publicado um relatório segundo o qual Paris "carrega uma grande responsabilidade por ter possibilitado um genocídio previsível", massacres em que morreram mais de 800 mil pessoas.