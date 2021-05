Arábia Saudita protesta por comentários ofensivos do ministro libanês

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita convocou nesta terça-feira (18) o embaixador libanês no reino para protestar contra os "insultos" do chefe da diplomacia libanesa, que ligou os países do Golfo à ascensão do grupo Estado Islâmico (EI).



As relações entre a Arábia Saudita e o Líbano foram prejudicadas por grandes desacordos diplomáticos nos últimos anos. Riade é especialmente crítico em relação à grande influência do Hezbollah, o movimento xiita, um aliado de seu grande rival regional, o Irã.



O último incidente diplomático foi liderado pelo ministro das Relações Exteriores libanês, Charbel Wehbé, em um debate na segunda-feira em uma rede pan-árabe, quando ele comentou que as monarquias conservadoras ricas do Golfo foram responsáveis pela ascensão do EI.



"Levando em consideração o impacto que estas declarações vergonhosas podem ter nas relações dos dois países irmãos, o ministério convocou o embaixador libanês ao reino para expressar sua rejeição e condenação", declarou a diplomacia saudita.



"O Ministério das Relações Exteriores expressa sua firme condenação aos insultos vergonhosos que essas declarações contêm em relação ao reino, seu povo e os países irmãos do Golfo", acrescentou em nota.