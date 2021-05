Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, após atingirem o pico desde o começo de março durante o dia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,71 dólares em Londres, baixa de 1,08%. Em Nova York, o barril do WTI para junho caiu 1,19%, a 65,49 dólares.



Os contratos do Brent e WTI alcançaram a máxima desde 8 de março durante o dia, quando foram negociados a 70,24 dólares e 67,01 dólares, repectivamente. Os preços foram derrubados por informações de que as negociações sobre o programa nuclear iraniano registraram avanços importantes.



