Cúpula sobre economias africanas pede suspensão de patentes de vacinas anticovid

Países africanos, europeus e outros, além de organizações internacionais, participantes da cúpula sobre economias africanas nesta terça-feira(18) pediram a suspensão das patentes de vacinas anticovid para permitir sua produção na África, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron.



"Apoiamos a transferência de tecnologia e o trabalho solicitado pela OMS, OMC e Medicines Patent Pool para remover todas as restrições em termos de propriedade intelectual que bloqueiam a produção" de vacinas, anunciou Macron após a cúpula de Paris.



Citando a lentidão da vacinação como um dos principais problemas do continente, o chefe de Estado francês propôs como meta a vacinação de 40% da população africana até o final de 2021.



A África é um continente relativamente pouco afetado pelo coronavírus, com apenas 130.000 mortes causadas pela covid-19, de um total mundial de quase 3,4 milhões de mortes. Mas a crise de saúde o castigou financeiramente.



Para tentar salvar a África da ameaça de asfixia financeira após a pandemia, cerca de trinta líderes africanos e europeus se reuniram em Paris com as principais organizações econômicas internacionais.



Medicines