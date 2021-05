Ucrânia demite Ministro da Saúde por sua gestão da crise da covid-19

O parlamento ucraniano demitiu o ministro da Saúde nesta terça-feira(18) por sua gestão da pandemia de covid-19, em meio à campanha de vacinação e escândalos de corrupção.



Por proposta do primeiro-ministro Denys Shmyhal, 292 deputados, 66 a mais do que o necessário, votaram a favor da demissão de Maksym Stepanov, à frente do Ministério da Saúde por 14 meses.



Este país de 40 milhões de habitantes, um dos mais pobres da Europa, iniciou sua campanha em 24 de fevereiro.



Desde então, pelo menos 950.000 receberam a primeira dose e cerca de 27.000 a segunda.



"Nosso país começou dois meses depois dos países da União Europeia.



Mas os produtores primeiro cobriram a demanda interna" antes de exportar as doses, disse Stepanov.



Suspeitas de corrupção rondam o ministro há meses, a quem deputados da oposição acusaram de comprar vacinas chinesas e aventais de proteção a preços inflacionados.



A Ucrânia registrou até agora quase 2,2 milhões de casos de covid-19 e 48.468 mortes.



Os deputados também aceitaram as demissões dos ministros da Economia, Igor Petrashko, e dos Transportes, Vladyslav Krikly, embora o governo não tenha indicado os motivos da saída.