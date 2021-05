EUA registra menor número de mortes por covid desde o início da pandemia

Os Estados Unidos registraram o menor número de mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (18).



A média móvel semanal de mortes foi de 545 em 16 de maio, e "a última vez que nossa média de sete dias foi tão baixa foi em março de 2020, no início da pandemia", explicou Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



Os novos casos diários estão diminuindo em todos os estados dos Estados Unidos, atingindo uma média de 30.211, a menor desde junho passado, quando houve uma grande escassez de exames.



"Estamos vencendo a guerra contra o vírus e precisamos que vocês nos ajudem a terminar o trabalho", declarou o principal assessor da Casa Branca no combate ao coronavírus, Andy Slavitt, que pediu aos americanos que se vacinem.



Cerca de 60% da população adulta americana recebeu pelo menos uma dose da vacina anticovid até o momento, o que levou as autoridades a aliviar as restrições.