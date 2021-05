Representante russo ainda vê questões não resolvidas sobre acordo nuclear

Representante da Rússia para Organizações Internacionais em Viena, Mikhail Ulyanov, afirmou nesta terça-feira pelo Twitter, que houve "progresso significativo" nas tratativas pela retomada do acordo nuclear com Irã e outros países desenvolvidos. Entretanto, ele destacou que "questões não resolvidas ainda permanecem e os negociadores precisam de mais tempo e esforços para finalizar um acordo sobre a restauração do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês)".



O tuíte foi uma resposta a uma publicação feita pouco antes por um correspondente da BBC, que citando o nome de Ulyanov, informou que um anúncio importante poderia acontecer na quarta-feira.



A informação provocou uma aceleração na queda dos preços do petróleo no mercado internacional, que foi minimizada pouco depois.