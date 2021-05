Naomi Campbell é mãe pela primeira vez, aos 50 anos

A supermodelo britânica Naomi Campbell fez um anúncio, inesperado, nesta terça-feira (18): ela se tornou mãe de uma menina.



"Uma linda pequena bênção me escolheu para ser sua mãe", escreveu Campbell, de 50, em sua conta no Instagram, junto a fotografia de sua mão embalando um minúsculo par de pés de bebê.



"É uma honra ter esta alma gentil em minha vida", continuou. "Não há palavras para descrever o vínculo para a vida que agora compartilho com você, meu anjo. Não há amor maior".



Campbell, que atualmente vive em Nova York, não deu detalhes.



Uma das top models mais icônicas da década de 1990, Naomi já havia falado sobre seu desejo de ser mãe.



"Penso o tempo todo em ter filhos", disse ela à revista Evening Standard, em 2017.



"Do jeito que vai a ciência, acho que posso fazer isso quando eu quiser", completou.



Naomi Campbell ainda posa para capas de revistas, uma atividade que ela alterna com trabalhos beneficentes e em ONGs, especialmente na África, assim como aparições em reality shows.



Em 2019, ao ser questionada sobre crianças pela revista WSJ, ela respondeu: "Ainda não, vou ver o que o universo me traz".