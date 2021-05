O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, chegou nesta terça-feira (18) a Ceuta, um enclave espanhol no norte do Marrocos.



Sánchez se deslocou com urgência para o território, após a chegada, desde ontem, de 6.000 migrantes procedentes do país vizinho.



"O presidente do governo acaba de chegar a Ceuta", informou sua assessoria em uma breve mensagem.



O dirigente espanhol se comprometeu a "restabelecer a ordem" neste enclave, após esta crise migratória deflagrada em meio a tensões diplomáticas entre Madri e Rabat.