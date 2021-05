Os acionistas do grupo Royal Dutch Shell aprovaram nesta terça-feira a estratégia climática da empresa, criticada pelas ONGs, que tem como objetivo reduzir a dependência de petróleo e gás até alcançar a neutralidade de carbono em 2050.



Durante uma reunião da direção do grupo anglo-holandês, quase 89% dos acionistas aprovaram o plano, segundo um comunicado



Outra resolução, apresentada pela organização ecologista Follow This, que pedia a Shell metas mais ambiciosas, recebeu o apoio de quase 30% dos votos.



