Belarus bloqueia principal meio de comunicação independente no país

O site do principal meio de comunicação independente de Belarus, o TUT.BY, foi bloqueado pelas autoridades depois de uma operação de busca e apreensão à sua sede.



A medida se dá em meio a uma ofensiva após os protestos sem precedentes no país em 2020.



"O cofundador da TUT.BY, Kirill Voloshin, anuncia que o domínio do portal foi bloqueado", informou o canal deste veículo no aplicativo de mensagens Telegram.



No momento, é impossível acessar este site tanto de Belarus, quanto da Rússia, segundo jornalistas da AFP.



Antes disso, a editora-chefe do site, Marina Zolotova, havia informado que a sede da redação, assim como sua residência e a dos jornalistas, foram revistados por "agentes do Departamento de Investigações Financeiras (DFR) do Comitê de Controle do Estado".



Poderoso órgão de investigação que persegue a oposição, o DFR confirmou que fez as incursões no TUT.BY e nos escritórios da Hoster.by, um provedor de soluções on-line para hospedagem de sites.



Em um comunicado, as autoridades bielo-russas disseram que a direção do TUT.BY está submetida a um processo criminal por "evasão fiscal".



No poder desde 1994, o presidente Alexander Lukashenko enfrentou um vasto movimento de protesto contra sua reeleição em 2020, considerada fraudulenta pela oposição.



Nos últimos meses, Lukashenko promoveu uma campanha de repressão contra a oposição e contra os veículos da imprensa independente.



No verão e no outono de 2020, o movimento contra sua reeleição reuniu dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Minsk e em outras cidades, uma grande mobilização para um país de apenas 9,5 milhões de habitantes.



O TUT.BY é o principal meio de comunicação independente do país e cobriu amplamente, com textos e imagens, o movimento de protesto e a repressão posterior. O site diz ter até 20 milhões de visitantes diários únicos.



Vários de seus repórteres foram condenados a curtas penas de prisão por participarem de protestos considerados ilegais, quando, na verdade, cobriam os atos como jornalistas. As autoridades também atacaram outros meios de comunicação.